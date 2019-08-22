The Prodigy вернулись к записи музыки после смерти вокалиста Флинта

Участники The Prodigy приступили к работе над новой музыкой впервые после смерти вокалиста Кита Флинта. Фотография из студии с создателем коллектива Лиамом Хоулеттом опубликована в официальном аккаунте группы в "Инстаграме".

— Шумим, вернувшись в студию, — сказано в описании к снимку, который сопровождают хештеги "Мы живём ради ритма", "Мы живём вечно" и "Рок не остановить".

Напомним, вокалист The Prodigy Кит Флинт был найден мёртвым в собственном доме 4 марта. Незадолго до предполагаемого самоубийства Флинт расстался с супругой, которую перед смертью умолял вернуться. После гибели вокалиста группа отменила все запланированные выступления.

Точных обстоятельств смерти музыканта установлено не было, однако известно, что перед кончиной задолжавший семь миллионов фунтов стерлингов Флинт употреблял алкоголь, кодеин и кокаин.