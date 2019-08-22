Милонов раскритиковал идею об уроках по Dota 2: Это обычная игровая зависимость

По мнению парламентария, в школах необходимо проводить занятия, которые позволят ученикам осознать фейковую суть виртуального общения.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал идею о факультативных занятиях по киберспорту в российских школах.

— Не хочу сравнивать киберспорт со спортивным пилоном, но... если мы посмотрим в том виде, в котором это происходит в реальной жизни, спортивный пилон оказывается обычным стриптизом, а киберспорт — обычной компьютерной игровой зависимостью. И сейчас как раз проблема нашего общества — это чрезмерное вовлечение детей в мир компьютерных игр, отсутствие реальных душевных, физических связей в реальном мире. Поэтому и низкий уровень социализации, потому что "френды" в Dota совершенно не имеют отношения ни к чему хорошему, настоящему и искреннему, — подчеркнул парламентарий в беседе с Лайфом.

По его мнению, в школах, наоборот, нужны занятия, позволяющие детям "покончить с компьютерной зависимостью".

В Министерстве просвещения отметили, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, а добавление новых предметов может привести к переутомлению учащихся.

— При этом российская образовательная система предоставляет широкие возможности для детей получать новые и актуальные навыки... Министерство приветствует и поддерживает профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, хакатоны и иные способствующие развитию ребёнка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе, — рассказали Лайфу в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее Институт развития Интернета выступил с предложением ввести в школах факультативные занятия по популярным киберспортивным дисциплинам.