Путин встретился с президентом Мозамбика

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Мозамбика Филипи Ньюси. Российский лидер назвал африканскую страну "естественным давним партнёром" РФ и добавил, что Москва готова к развитию отношений по всем направлениям.

— В следующем году будем отмечать 45-летие осуществления дипотношений. Мы хорошо знаем, что Советский Союз в своё время сыграл значительную роль в становлении государства Мозамбик, — отметил Путин.

Он также добавил, что в октябре в Мозамбике будут проходить президентские выборы, и пожелал Ньюси удачи.