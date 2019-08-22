Путин встретился с президентом Мозамбика

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Фото © Павел Баранов / LIFE

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Мозамбика Филипи Ньюси. Российский лидер назвал африканскую страну "естественным давним партнёром" РФ и добавил, что Москва готова к развитию отношений по всем направлениям.

В следующем году будем отмечать 45-летие осуществления дипотношений. Мы хорошо знаем, что Советский Союз в своё время сыграл значительную роль в становлении государства Мозамбик, — отметил Путин.

Он также добавил, что в октябре в Мозамбике будут проходить президентские выборы, и пожелал Ньюси удачи.

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