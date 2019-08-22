Песков — о планах США купить Гренландию: Международным шопингом не занимаемся

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы Штатов приобрести Гренландию. Он пояснил, что в Кремле международным шопингом не занимаются.

— Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся. Этот вопрос, скорее, связан с отношениями США и Дании. Если мы правильно понимаем, сейчас там определённая чёрная кошка пробежала. Но ещё раз повторяю: это не наш вопрос, — заявил Песков журналистам.

Он добавил, что в Кремле не хотят вмешиваться в эту ситуацию. Меж тем журналисты решили уточнить у Пескова, не расценивают ли в Москве планы Трампа насчёт Гренландии как попытку борьбы за ресурсы Арктики. Однако представитель Кремля не стал отвечать на этот вопрос.

Как уже сообщал Лайф, Трамп предложил Дании продать Штатам Гренландию. Однако Дания отказала в сделке. В итоге президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отказа в продаже Гренландии. В королевстве удивились отмене визита.