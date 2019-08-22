Исследователи опубликовали видео шокирующих разрушений "Титаника"

Группа американских учёных и исследователей с помощью подводных лодок "Тритон" погрузились в северной части Атлантического океана для изучения затонувшего британского трансатлантического парохода "Титаник".

Видеозапись их экспедиции, которая стала первой за последние 14 лет, была опубликована в социальной сети "Фейсбук". Экспертам удалось запечатлеть изменения, которым подверглись останки судна. Наибольшее влияние на разрушения оказали коррозия и микроорганизмы Halomonas titanicae, которые получают энергию для жизнедеятельности за счёт окисления соединений двухвалентного железа до трёхвалентного.

— Лёжа на глубине почти 4000 метров в очень холодной (один градус по Цельсию) воде, затонувший корабль стал уязвимым для стремительных вихрей, кроме того, он подвергался воздействию постоянно меняющихся морских течений. Солевая коррозия, бактерии, "поедающие" металл, и морские течения оказывают наибольшее воздействие на разрушение корабля, — говорится в отчёте Atlantic Productions.

Группа специалистов возложила венок и провела короткую церемонию в честь тех, кто погиб в кораблекрушении в 1912 году.

Напомним, ранее команда исследователей и учёных заметила, что одна часть судна подвержена большим разрушениям, чем остальные. Так, правый корпус офицерских кают, где находилась и комната капитана, начал разрушаться.

В свой первый и единственный рейс "Титаник" отправился 10 апреля 1912 года. Поздно вечером 14 апреля лайнер, считавшийся самым большим в мире, столкнулся с айсбергом, после чего затонул. В результате крушения погибло 1496 человек. Спасшихся — более 700 человек — подобрал пароход "Карпатия". Обломки судна покоятся на глубине более 3700 метров.