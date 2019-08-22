СМИ: Apple в сентябре представит три новых iPhone, iPad и MacBook Pro

Американская корпорация Apple в сентябре представит три новых iPhone. Предположительно, смартфоны получат название Pro iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным агентства, новинки будут оснащены дополнительной камерой, благодаря которой пользователи смогут захватить больше пространства в поле зрения объектива. В них также будет модернизирована система сканирования лица для разблокировки аппарата Face ID и повышена водонепроницаемость.

Помимо новых iPhone, корпорация выпустит планшеты iPad Pro с более мощным процессором и улучшенной камерой, а также ноутбук MacBook Pro с увеличенным экраном в 16 дюймов.

Как ранее писал Лайф, презентация новинок от Apple может состояться 10 сентября.