Украинская машина взорвалась на оживлённой трассе под Белгородом — видео

Очевидцы сняли момент взрыва горящей машины на трассе в Белгородском районе Белгородской области. Сразу после взрыва на место прибывают пожарные.

Как стало известно Лайфу, автомобиль ГАЗ-3110, в салоне которого находились водитель и две пассажирки, ехал из Харькова в Белгород. Из-под капота пошёл дым, водитель остановился, все покинули авто, после чего машина вспыхнула.

Пожарные прибыли на место ЧП за десять минут. В результате никто не пострадал, но авто, скорее всего, восстановлению не подлежит.