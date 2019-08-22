Актёр из "Крёстного отца" признался, что его растлила Мэрилин Монро

Руссо попал на съёмочную площадку фильма, потому что сам был членом мафиозной группировки.

Актёр Джанни Руссо, известный по роли Карло Рицци в фильмах "Крёстный отец", рассказал о том, как в 15 лет его растлила Мэрилин Монро, которой на тот момент было 33 года.

— Марлон Брандо был моим единственным учителем актёрского мастерства, Фрэнк Синатра был моим единственным учителем пения, а Мэрилин Монро сделала меня мужчиной, — отметил Руссо в интервью The Sun.

По словам актёра, тогда он думал, что был "самым счастливым мальчиком на свете". Руссо рассказал, что подростком работал в парикмахерской в Нью-Йорке. Туда часто приходила Монро, и он мыл её волосы. Однажды юношу пригласили в отель к голливудской звезде, чтобы помочь с причёской. Мэрилин радушно приняла Джанни, налила ему шампанского, а после скинула полотенце и предложила парню уединиться в ванной. Руссо отмечает, что в постели они провели все выходные.

По словам актёра, пара поддерживала близкие отношения до самой смерти Монро в 1962 году. У Руссо не было актёрского образования, и на съёмочную площадку "Крёстного отца" он попал благодаря тому, что сам был членом мафии.