Рогозин отказался лететь в космос из-за высокого роста

Он рассказал, что прошёл первый этап упражнений и участвовал в тренировках на невесомость вместе с новым набором в отряд космонавтов.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отказался лететь к МКС вслед за роботом " Фёдором " , сославшись на высокий рост.

— Я точно не слетаю, потому что метр девяносто ростом. Рост — ограничение пока 180 сантиметров. Это шутка, конечно, — сказал Рогозин в ходе посещения ракетно-космического центра "Прогресс".

Он отметил, что вместе с новым набором в отряд космонавтов прошёл первый этап упражнений, во время тренировок на невесомость слетав с ними на самолёте.

Рогозин, который является мастером спорта по гандболу, подчеркнул, что, несмотря на подготовку, ему было тяжело.

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14" под управлением робота "Фёдора" стартовала с Байконура в 06:38 мск 22 августа. Полёт будет проходить по двухсуточной системе, стыковка с МКС запланирована на 08:31 мск 24 августа.