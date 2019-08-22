В Москве автомобиль наехал на толпу и спровоцировал массовую драку

На юге Москвы наезд автомобиля на толпу людей закончился массовой дракой. Соответствующее видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл в районе Чертаново Центральное на Кировоградской улице возле торгового центра "Электронный рай".

Как видно на кадрах, в толпу молодых людей на полном ходу врезался белый Hyundai. Спустя время возле транспортного средства стало скапливаться всё больше людей, которые начали бить машину ногами и стучать в окна автомобиля. В результате инцидент перерос в массовую драку. По предварительной информации, причиной конфликта могли стать бытовые разногласия.

О количестве пострадавших и их состоянии не сообщается, однако известно, что в ходе происшествия никто не погиб. По данному факту правоохранительными органами уже начата проверка.