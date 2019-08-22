В Мосгордуме предложили обязать всех кандидатов собирать подписи

Кандидатам для регистрации необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. От сбора освобождены те, кто был выдвинут представленными в Госдуме политическими партиями.

Депутаты столичного парламента предложили внести изменения в закон, который обязал бы всех кандидатов собирать подписи во время предвыборной кампании. Эту инициативу они направят в Госдуму, заявил зампредседателя столичного парламента, секретарь МГРО партии "Единая Россия" Андрей Метельский.

— Сегодня сбор подписей необходим. Он нужен, чтобы москвичи узнавали больше о своих депутатах, независимо от того, к какой политической партии они принадлежат. Вы знаете, у нас родилась мысль, что мы обратимся к нашей федеральной думе и будем просить её внести изменения в закон о том, чтобы все кандидаты, которые сегодня выдвигаются по одномандатным округам, собирали подписи, — заявил Метельский в ходе форума "В ответе за Москву!".

По его словам, это необходимо, чтобы все кандидаты были в одинаковых условиях, а избиратели понимали, за кого нужно отдать свой голос.

Примечательно, что нынешнюю избирательную кампанию Метельский расценивает как грязную и нехорошую из-за действий ряда представителей оппозиции, которые за счёт несанкционированных митингов пытаются поставить себя над законом.

Как уже сообщал Лайф, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых. Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.

В Москве состоялось пять акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, два из которых — митинги 27 июля и 3 августа — были незаконными. 10 августа в столице состоялся согласованный митинг-концерт. По информации МВД РФ, его посетило 20 тысяч человек. Массовое мероприятие прошло спокойно и без нарушений закона, однако сразу после его завершения в центре российской столицы началась несогласованная акция, в ходе которой за правонарушения было задержано более 100 человек.