Захарова станцевала лезгинку на молодёжном форуме "Машук" — видео

🇷🇺 М.Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) August 22, 2019

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодёжном образовательном форуме "Машук-2019". Видео с танцем было опубликовано в официальном твиттере дипломатического ведомства.

Как рассказала Захарова радиостанции "Говорит Москва", она научилась лезгинке прямо на форуме, одна из секций которого посвящена кавказским танцам.

В 2016 году дипломат запомнилась танцем "Калинка" на саммите "Россия — АСЕАН" в Сочи. Сама Захарова позже призналась, что танцует вне зависимости от международной обстановки.