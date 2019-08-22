Захарова станцевала лезгинку на молодёжном форуме "Машук" — видео

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку на молодёжном образовательном форуме "Машук-2019". Видео с танцем было опубликовано в официальном твиттере дипломатического ведомства.

Как рассказала Захарова радиостанции "Говорит Москва", она научилась лезгинке прямо на форуме, одна из секций которого посвящена кавказским танцам.

В 2016 году дипломат запомнилась танцем "Калинка" на саммите "Россия — АСЕАН" в Сочи. Сама Захарова позже призналась, что танцует вне зависимости от международной обстановки.

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