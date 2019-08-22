Участники "Таврида-Арт" узнали от экспертов секреты самопродвижения

На фестивале "Таврида-Арт" журналисты и арт-критики в ходе дискуссии "Критика искусства, искусство критики" рассказали молодым художникам, как привлечь внимание медиа и продвигать себя. Об этом сообщает ТАСС.

— Главное, чтобы вы не боялись себя презентовать, себя показывать, себя продавать в хорошем смысле слова. Чтобы вы могли смело представить свои работы, но без пережима, — цитирует агентство арт-обозревателя "Коммерсант FM" Дмитрия Буткевича.

По его словам, первым делом журналисты и критики оценивают "ваше письмо" и в особенности его визуальный ряд, который "либо цепляет, либо не цепляет".

В свою очередь журналист-искусствовед, писатель, арт-блогер Софья Багдасарова согласилась с коллегой и заявила, что она также в первую очередь смотрит на два-три файла, которые вложены в письмо.

— Как говорил Дейл Карнеги, у вас есть три секунды, чтобы понравиться или не понравиться. Вот это то же самое, — добавила она.

А программный директор радио "Культура" Ксения Ламшина отметила важность истории, которая стоит за проектом, а также язык пресс-релиза.

— И не нужно растягивать его [пресс-релиз — Прим. Лайфа] до бесконечности, стараясь указать там всю информацию, которая у вас есть. Получатель может просто не понять, что и где открывается, в чём основная суть проекта, — заключила Ламшина.

Форум проводится недалеко от крымского Судака с 2015 года. В этом году его расширили в формат арт-кластера. Новый фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" стартовал под Судаком в бухте Капсель на юго-востоке Крымского полуострова 21 августа. Ранее сообщалось, что его участники развернули гигантский российский триколор в честь празднования Дня государственного флага РФ.