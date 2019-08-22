Площадь пожара на складе свечей в Петербурге увеличилась до 4 тысяч квадратов

Площадь пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга увеличилась до четырёх тысяч квадратных метров, его ранг повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС России.

Как отмечается, из здания были эвакуированы 200 человек. Информация о возможных пострадавших уточняется.

— На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, — сказали в ведомстве.

В ликвидации возгорания участвуют 224 человека личного состава и 49 единиц техники.