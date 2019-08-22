Площадь пожара на складе свечей в Петербурге увеличилась до 4 тысяч квадратов

2

Фото © ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Площадь пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга увеличилась до четырёх тысяч квадратных метров, его ранг повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС России.

Как отмечается, из здания были эвакуированы 200 человек. Информация о возможных пострадавших уточняется.

На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, — сказали в ведомстве.

<p>Фото © <a href="http://78.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8320326/" target="_blank">ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу</a></p>

В ликвидации возгорания участвуют 224 человека личного состава и 49 единиц техники.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×