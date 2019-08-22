В Москве запустили праздничную акцию ко Дню флага "Россия в каждом окне"

В Москве проводят праздничную акцию, посвященную Дню государственного флага нашей страны. Речь идет о "России в каждом окне". Мероприятие организовала компания "Городские галереи".

Праздничное граффити появилось утром 22-го августа в Москве на Садовом кольце. В рамках проекта "Уличные галереи" на фасаде здания изобразили окна с вывешенными в них российскими флагами.

Акция приурочена ко Дню государственного флага. С 22 августа по 22 сентября любой желающий может сделать фото или видео на фоне арт-объекта и выложить в соцсети с официальным хештегом мероприятия #РоссияВКаждомОкне.

Организаторы надеются, что акция сформирует в России традицию вывешивать триколор в окнах в День флага и во время других национальных праздников. Кроме того, в будущем они намерены расширить географию акции.

Планируется, что в этом году будет запущен федеральный флешмоб с участием российских звёзд и популярных блогеров.