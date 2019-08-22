Врачи рассказали о крайне тяжёлом состоянии девочки, чуть не утонувшей в Турции

Петербургские медики подтвердили тяжёлое состояние 12-летней девочки, пострадавшей в турецком Бодруме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Северной столицы.

— Выводы, сделанные накануне во время телеконференции из Санкт-Петербурга, подтвердились: состояние пациентки крайне тяжёлое, относительно стабильное, — говорится в сообщении.

Российские врачи прибыли в Бодрум 22 августа. Сейчас решается вопрос о дополнительных обследованиях. Отмечается, что больная нетранспортабельна. Медики намерены определить, в каком состоянии находятся лёгкие и возможно ли удалить дренажи из плевральных полостей для перемещения пациентки в диагностические кабинеты для КТ и МРТ.

Напомним, что 12-летнюю Алису затянуло в незакрытую трубу бассейна при отеле Sunhill. Ребёнок впал в кому. У Алисы четыре раза останавливалось сердце.