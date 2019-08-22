Первый полёт новейшего беспилотника "Форпост-Р" сняли на видео

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры первого полёта нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Форпост-Р", серийная поставка в войска которого начнётся с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— С 2020 года в рамках заключённого контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнётся его серийная поставка в войска, — говорится в сообщении.

В полностью обновлённой модификации комплекса "Форпост" остались лишь внешние ободы. Все остальные технические характеристики летательного аппарата были заменены на более современные. Так, на "Форпост-Р" установлено новейшее радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Кроме того, беспилотник оснастили новым отечественным двигателем АПД-85.

— Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 километров и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Масса — порядка 500 килограммов. Продолжительность полёта — 18 часов, высота — до шести тысяч метров, — отмечает пресс-служба Минобороны РФ.

Ранее Лайф писал, что авиационный полк Черноморского флота России, размещённый под Севастополем, получил новые беспилотные летательные аппараты.