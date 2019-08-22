Исследовавший "Титаник" российский учёный назвал разрушение судна закономерным

Сагалевич 57 раз погружался к обломкам корабля во время работы с National Geographic и режиссёром Джеймсом Кэмероном.

Разрушения затонувшего парохода "Титаник" закономерны. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

— К новости о разрушении "Титаника" я отношусь абсолютно спокойно, потому что я знал, что надстройка корабля рано или поздно рухнет. Это было видно, поскольку разрушения происходили на глазах, — отметил эксперт.

Учёный подчеркнул, что часть конструкций корабля сделана из тонкой чёрной стали, которую постепенно съедают бактерии. Что касается самого корпуса, то он простоит ещё десятилетия, уверен эксперт.

Сагалевич рассказал, что 57 раз погружался к "Титанику" с 1991 по 2005 год для работы с National Geographic и режиссёром Джеймсом Кэмероном. В течение всего этого времени он видел, как разрушается корабль. Исследования затонувшего в 1912 году лайнера долгое время не проводились из-за малого числа аппаратов, способных опускаться на глубину в 3800 метров.

Напомним, ранее команда исследователей и учёных заметила, что одна часть судна подвержена большим разрушениям, чем остальные.