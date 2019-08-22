Отдыхавшей в Турции россиянке сделали экстренное кесарево сечение

Теперь она надеется на содействие в уменьшении долга перед больницей или помощь в скорейшем вывозе малыша в Россию.

Жительнице Челябинска Наталье Михайловой, отдыхавшей в Турции вместе с мужем Дмитрием, сделали экстренное кесарево сечение. В отпуск 32-летняя женщина отправилась на 28-й неделе беременности, сообщает "74.ru".

Как рассказала Наталья, она проснулась от того, что у неё стали отходить воды. Спустя почти сутки, вечером 18 августа, женщину прооперировали. Её сын Даниил появился на свет весом 1275 граммов.

— У него не раскрылись лёгкие, и его подключили к аппарату ИВЛ. Кроме того, есть проблемы с сосудами головного мозга, — рассказала молодая мама.

По её словам, за сутки пребывания ребёнка в больнице они с супругом платят около 30 тысяч рублей, так как случай не является страховым. Сейчас Наталья надеется на помощь в скорейшем вывозе малыша на родину или содействие в уменьшении долга перед медицинским учреждением.

Она отметила, что сегодня её муж должен улететь в Россию, так как на руках — билеты обратно. Сама Михайлова планирует вернуться по окончании туристического сезона, когда в самолётах появятся свободные места.