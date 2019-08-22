Белорус пошёл за грибами, 10 дней блуждал по лесу и случайно пересёк границу РФ

Мужчина бродил по лесам десять дней, но, когда вернулся, помощь медиков ему не потребовалась.

Житель Витебского района потерялся в лесу и в поисках пути домой случайно пересёк границу с Россией. Об этом рассказала в своём телеграм-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии.

Мужчина из деревни Вальки 13 августа направился в лес за грибами и ягодами. Спустя два дня в полицию с заявлением об исчезновении обратилась его сожительница. Незамедлительно были начаты поиски с участием сотрудников милиции, военных и местных жителей. У пропавшего не было телефона, что существенно осложняло работу поисковой группы.

Грибник несколько дней прожил возле реки, питаясь ягодами. Он искал путь домой, но выбрал неверное направление и только отдалялся от него. В один момент мужчина отошёл от дома настолько далеко, что оказался на территории России, в Смоленской области.

21 августа он вернулся в Белоруссию и встретил пастуха в приграничной деревне Кожуровщина Лиозненского района. Пастух показал потерявшемуся направление к дому, благодаря чему тот 22 августа вернулся в родную деревню. Отмечается, что помощь медиков мужчине не потребовалась.