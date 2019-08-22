Ещё одна жительница Ульяновской области попала в больницу из-за масла

В Ульяновской области ещё одна женщина была госпитализирована с подозрением на отравление подсолнечным маслом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения региона.

— Госпитализирована ещё одна женщина с подозрением на отравление и схожими симптомами, — говорится в сообщении.

Сейчас медицинские работники взяли у женщины анализы, их результаты будут известны позднее. При этом уточняется, что пострадавшая была знакома с семьёй, где производили и употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего приготовления, в котором ранее нашли следы крысиного яда.

Кроме того, по информации представителя Минздрава, на сегодняшний день из больниц были выписаны один взрослый и двое детей. Отравление маслом у них не подтвердилось. Таким образом, сейчас в медицинских учреждениях остаются семеро взрослых и двое детей.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что житель села Михайловка приготовил более 200 литров подсолнечного масла из семечек, которые купил у предпринимателя из Самарской области. Всю работу он выполнил на прессе, фото которого ранее публиковал Лайф. В результате несколько человек были госпитализированы, позже двое скончались. По данным медиков, в крови пострадавших был обнаружен крысиный яд.