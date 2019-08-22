Дети полицейских рассказали, на какое животное похожа Россия — милое видео

Также ребята порассуждали, какие люди живут в стране и что означают цвета триколора. Видео приурочено к празднованию Дня государственного флага.

МВД РФ опубликовало в сервисе YouTube видео, посвященное Дню государственного флага, в котором дети сотрудников ведомства делятся своими мыслями, что значат цвета российского символа, на кого похожа Россия и какие люди в ней живут.

Ребята называют Россию смелым и гордым орлом и в то же же время милым и пушистым хомяком. Живут в нашей стране "очень-очень хорошие люди с тёмной и светлой кожей".

Цвета флага дети характеризуют так: белый — благородство, синий — небо, а красный — восход.

В России сегодня, 22 августа, отмечается День государственного флага. В городах нашей страны ярко и необычно отмечают этот день.