Армия Сирии заняла крупнейшую базу террористов в Идлибе

Правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в вооружённых силах страны.

— На данный момент проводятся операции по зачистке и разминированию, — говорится в сообщении.

Над городом был поднят сирийский флаг и открыт гуманитарный коридор. Сирийской армии удалось окружить группы террористов и замкнуть кольцо осады вокруг городов Латмане, Кафр-Зейта, Латмин и Мурик. Хан-Шейхун являлся крупнейшей базой террористов на юге Идлиба.