На Украине в честь праздника покажут "аккаунты" Бандеры и Петлюры в соцсетях

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Фото © Siryk Anatolii / Barcroft Media via Getty Images

В Киеве ко Дню независимости Украины откроется выставка "Фактор свободы", на которой посетители увидят, как могли бы выглядеть страницы Степана Бандеры, Симона Петлюры и Ивана Мазепы в социальных сетях.

Авторы попытались представить, как бы выглядели профили Мазепы, Петлюры, Бандеры в "Фейсбуке". Какие места показала бы их Google-карта, кого бы они зафрендили. Показать свет и тени их ключевых решений, — рассказали в Украинском институте национальной памяти.

<p>Фото © <a href="https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/na-hreshchatyku-pokazhut-yakymy-mogly-buty-profili-u-feysbuku-mazepy-petlyury-ta-bandery" target="_blank">Украинский институт национальной памяти</a></p>

Открытие выставки, на которое приедут министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, запланировано на 12:00 23 августа. Экспозиция будет доступна для осмотра круглосуточно.

Напомним, 28-я годовщина независимости Украины будет отмечаться 24 августа в "новом формате" — без "помпезного и недешёвого" военного парада, который по традиции проводили в Киеве.

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