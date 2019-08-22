На Украине в честь праздника покажут "аккаунты" Бандеры и Петлюры в соцсетях

В Киеве ко Дню независимости Украины откроется выставка "Фактор свободы", на которой посетители увидят, как могли бы выглядеть страницы Степана Бандеры, Симона Петлюры и Ивана Мазепы в социальных сетях.

— Авторы попытались представить, как бы выглядели профили Мазепы, Петлюры, Бандеры в "Фейсбуке". Какие места показала бы их Google-карта, кого бы они зафрендили. Показать свет и тени их ключевых решений, — рассказали в Украинском институте национальной памяти.

Открытие выставки, на которое приедут министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, запланировано на 12:00 23 августа. Экспозиция будет доступна для осмотра круглосуточно.

Напомним, 28-я годовщина независимости Украины будет отмечаться 24 августа в "новом формате" — без "помпезного и недешёвого" военного парада, который по традиции проводили в Киеве.