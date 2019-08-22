Украинка случайно выстрелила из ружья в лицо подруге

Пострадавшая находится в больнице, ей проведена операция. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Несовершеннолетняя жительница Запорожской области случайно выстрелила в лицо подруге. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Четыре девушки в возрасте от 15 до 17 лет собрались в одном из домов в посёлке городского типа Камышеваха, когда родители были в отъезде. Дочь хозяина решила взять папино ружьё, но из-за неосторожного обращения произошёл случайный выстрел в лицо её подруги.

Пострадавшая находится в больнице, ей сделали операцию. Организован сбор средств на лечение девушки. Возбуждено уголовное дело по статье "Нанесение по неосторожности тяжких или средней тяжести телесных повреждений".