В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом

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Фото © Pixabay

Где именно пожилой мужчина покупал отравленный арбуз, на данный момент не установлено.

В Москве пожилой мужчина скончался в больнице, отравившись арбузом. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Согласно предварительной информации, 72-летний пенсионер обратился в местное отделение клинической больницы с жалобами на сильные боли в животе. Медицинские работники диагностировали у пациента острое отравление и сразу же отправили его в отделение реанимации.

По данным правоохранительных органов, спустя некоторое время мужчина скончался.

Причиной смерти стало тяжёлое отравление арбузом. При этом, где и как приобретался плод, на данный момент неизвестно. Эту информацию предстоит выяснить сотрудникам Следственного комитета и полицейским. Сейчас в больнице работает группа следователей. Они устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.

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