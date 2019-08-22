В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом

В Москве пожилой мужчина скончался в больнице, отравившись арбузом. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Согласно предварительной информации, 72-летний пенсионер обратился в местное отделение клинической больницы с жалобами на сильные боли в животе. Медицинские работники диагностировали у пациента острое отравление и сразу же отправили его в отделение реанимации.
По данным правоохранительных органов, спустя некоторое время мужчина скончался.
Причиной смерти стало тяжёлое отравление арбузом. При этом, где и как приобретался плод, на данный момент неизвестно. Эту информацию предстоит выяснить сотрудникам Следственного комитета и полицейским. Сейчас в больнице работает группа следователей. Они устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.
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