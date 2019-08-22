Суд снял арест со счетов Абызова на сумму в 900 миллионов рублей

Басманный суд Москвы принял решение не продлевать арест 19 банковских счетов, наложенный в рамках уголовного дела против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката экс-чиновника Сергея Дрозда.
— Таким образом, суд фактически отменил арест этих денежных средств, — отметил юрист.
В частности, речь идёт о банковском счёте сына Абызова, на котором находится около 30 миллионов рублей. Также не будет продлён арест счетов компаний ООО "Ру-Ком", Besta Holdings Limited, Kullen Holding Limited и других. Общая сумма активов на этих счетах составляет порядка 900 миллионов рублей.
Суд мотивировал своё решение тем, что сумма арестованных активов Абызова (20 миллиардов рублей. — Прим. Лайфа) в пять раз превышает сумму, в хищении которой он обвиняется (четыре миллиарда рублей. — Прим. Лайфа).
В июле суд продлил срок ареста бывшему министру на три месяца — до 25 октября.
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