Суд снял арест со счетов Абызова на сумму в 900 миллионов рублей

Решение было принято из-за того, что сумма арестованных активов экс-министра в пять раз превышает сумму, в хищении которой его обвиняют.

Басманный суд Москвы принял решение не продлевать арест 19 банковских счетов, наложенный в рамках уголовного дела против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката экс-чиновника Сергея Дрозда.

— Таким образом, суд фактически отменил арест этих денежных средств, — отметил юрист.

В частности, речь идёт о банковском счёте сына Абызова, на котором находится около 30 миллионов рублей. Также не будет продлён арест счетов компаний ООО "Ру-Ком", Besta Holdings Limited, Kullen Holding Limited и других. Общая сумма активов на этих счетах составляет порядка 900 миллионов рублей.

Суд мотивировал своё решение тем, что сумма арестованных активов Абызова (20 миллиардов рублей. — Прим. Лайфа) в пять раз превышает сумму, в хищении которой он обвиняется (четыре миллиарда рублей. — Прим. Лайфа).

В июле суд продлил срок ареста бывшему министру на три месяца — до 25 октября.