Зеленский попросил Трюдо выступить против России в G8, Канада согласилась

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо встать на сторону Незалежной и не возвращать Россию в G8. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
Зеленский обратил внимание на "агрессию, которая продолжается в Донбассе, и оккупацию Крыма". Лидер Украины заявил, что в таких условиях возвращение России в G8 недопустимо.
По данным источника Reuters, канадское правительство вняло просьбам и выступит против возрождения формата "Большой восьмёрки".
— Россия не была приглашена на встречу, и позиция премьер-министра [Канады Джастина Трюдо], позиция Канады остаётся такой же, как и в прошлом году, когда этот [вопрос] также возникал, — сообщает официальное лицо источнику.
Напомним, ранее Лайф писал, что в Кремле не считают самоцелью России возвращение в G7.
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