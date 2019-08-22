Зеленский попросил Трюдо выступить против России в G8, Канада согласилась

Источники в канадском правительстве отмечают, что позиция Оттавы по этому вопросу не изменилась.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо встать на сторону Незалежной и не возвращать Россию в G8. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский обратил внимание на "агрессию, которая продолжается в Донбассе, и оккупацию Крыма". Лидер Украины заявил, что в таких условиях возвращение России в G8 недопустимо.

По данным источника Reuters, канадское правительство вняло просьбам и выступит против возрождения формата "Большой восьмёрки".

— Россия не была приглашена на встречу, и позиция премьер-министра [Канады Джастина Трюдо], позиция Канады остаётся такой же, как и в прошлом году, когда этот [вопрос] также возникал, — сообщает официальное лицо источнику.

Напомним, ранее Лайф писал, что в Кремле не считают самоцелью России возвращение в G7.