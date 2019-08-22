Американские учёные разрушили стереотипы об "одиноких кошатницах"

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Американские учёные разрушили стереотип об "одиноких кошатницах". Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в британском научном журнале Royal Society Open Science.

Согласно утвердившимся стереотипам, владельцы кошек представляются одинокими, более эмоциональными и депрессивными, чем владельцы собак. При этом данные благотворительной организации по домашним животным подтверждают, что старые стереотипы до сих пор работают: около 50% опрошенных американцев верили в то, что владельцы кошек, как правило, одиноки и имеют проблемы в личной жизни.

Подобные характеристики для владельцев кошачьих — явление не современное. Ещё в статье New York Times от 1872 года, которая называлась "Кошки и сумасшествие", портрет любителя кошек разительно отличался от рационального владельца собак. В связи с тем, что данные стереотипы до сих пор сохраняются, а обзоры на тему личностных различий между владельцами кошек и собак проводятся нечасто, американские учёные решили провести своё исследование.

В эксперименте приняли участие 450 женщин и 111 мужчин. При этом половина опрошенных заявила, что держат дома животных. Из них 184 человека оказались владельцами собак, а 31 человек — владельцами кошек. Оба вида домашних питомцев содержали 49 человек.

Эксперты проанализировали реакцию респондентов на различные звуки, которые издавали кошки и собаки. Согласно полученным данным, оказалось, что владельцы питомцев действительно более чувствительны, чем люди, у которых нет домашних животных. Они чаще эмоционально откликались на звуки, которые издавали животные.

При этом учёные не обнаружили различий между владельцами кошек и другими участниками по таким показателям, как наличие тревоги, депрессии или эмоциональных переживаний относительно личных отношений.

Поэтому мы полагаем, что результаты наших исследований доказывают несоответствие описания владельцев кошек как депрессивных, тревожных или испытывающих трудности с близкими отношениями, — заключили специалисты.

Ранее Лайф выяснял, есть ли основания для мифов о необычных кошачьих способностях.

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