Американские учёные разрушили стереотипы об "одиноких кошатницах"

Американские учёные разрушили стереотип об "одиноких кошатницах". Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в британском научном журнале Royal Society Open Science.

Согласно утвердившимся стереотипам, владельцы кошек представляются одинокими, более эмоциональными и депрессивными, чем владельцы собак. При этом данные благотворительной организации по домашним животным подтверждают, что старые стереотипы до сих пор работают: около 50% опрошенных американцев верили в то, что владельцы кошек, как правило, одиноки и имеют проблемы в личной жизни.

Подобные характеристики для владельцев кошачьих — явление не современное. Ещё в статье New York Times от 1872 года, которая называлась "Кошки и сумасшествие", портрет любителя кошек разительно отличался от рационального владельца собак. В связи с тем, что данные стереотипы до сих пор сохраняются, а обзоры на тему личностных различий между владельцами кошек и собак проводятся нечасто, американские учёные решили провести своё исследование.

В эксперименте приняли участие 450 женщин и 111 мужчин. При этом половина опрошенных заявила, что держат дома животных. Из них 184 человека оказались владельцами собак, а 31 человек — владельцами кошек. Оба вида домашних питомцев содержали 49 человек.

Эксперты проанализировали реакцию респондентов на различные звуки, которые издавали кошки и собаки. Согласно полученным данным, оказалось, что владельцы питомцев действительно более чувствительны, чем люди, у которых нет домашних животных. Они чаще эмоционально откликались на звуки, которые издавали животные.

При этом учёные не обнаружили различий между владельцами кошек и другими участниками по таким показателям, как наличие тревоги, депрессии или эмоциональных переживаний относительно личных отношений.

— Поэтому мы полагаем, что результаты наших исследований доказывают несоответствие описания владельцев кошек как депрессивных, тревожных или испытывающих трудности с близкими отношениями, — заключили специалисты.

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