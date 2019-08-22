Российские школьники подняли флаги РФ на четырёх рубежах страны

Например, в Мурманске подростки развернули российский триколор на борту атомного ледокола после возвращения с Северного полюса.

Активисты Российского движения школьников (РДШ) провели акцию "Под флагом России" в честь празднования Дня государственного флага. Ребята развернули российские триколоры на четырёх рубежах страны. Об этом рассказала в беседе с ТАСС PR-менеджер Всероссийского проекта "Российское движение школьников — Территория самоуправления" Дарья Гаврина.

— Первыми День государственного флага встретили участники смены РДШ на Камчатке, которые собрались ранним утром перед восходом солнца и под звуки гимна приветствовали флагами России новый день, — рассказала Гаврина.

Следом в порт Мурманска из путешествия на Северный полюс вернулся атомный ледокол "50 лет Победы" с 68 школьниками на порту. Они развернули флаг России размером 12 на 18 метров.

В центре "Орлёнок" в Туапсинском районе на Кубани ребята из 60 регионов России выстроились на набережной, где пронесли большой флаг над всеми участниками. Завершилась акция в Калининграде. Там прошёл танцевальный флешмоб "Я люблю тебя, Россия!" и познавательная игра "Путешествие под флагом России".

День государственного флага отмечается в России 22 августа. В честь этого праздника спасатели МЧС РФ развернули флаг России на глубине 12 метров в Онежском озере, также российский флаг установили в Крыму на вершине Ай-Петри, а в парке Победы в Москве и на фестивале "Таврида-Арт" развернули гигантские триколоры.