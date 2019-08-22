СМИ: Рада отменит депутатскую неприкосновенность в начале сентября

После принятия законопроекта украинских депутатов смогут привлечь к уголовной ответственности без согласия парламента.

Депутатская неприкосновенность на Украине будет отменена с 3 сентября, сообщает портал ZN.UA со ссылкой на свои источники.

Как уточняется, 29 августа помимо избрания нового кабмина и президиума украинского парламента будет закреплён законопроект 7203, предусматривающий внесение изменений в статью Конституции Незалежной относительно неприкосновенности депутатов. Непосредственное голосование должно состояться 3 сентября.

Отмечается, что таким образом будет выполнено одно из главных обещаний президента Украины Владимира Зеленского. Также ему будет проще "контролировать монолитность" фракции.

По данным издания, пропрезидентская партия "Слуга народа" в настоящий момент дополняется 49 мажоритарщиками, прошедшими в Раду в качестве самовыдвиженцев.

Ранее лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал первые законопроекты, которые преемник Петра Порошенко планирует внести в Раду.