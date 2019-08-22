Захарова провела параллель в в ситуациях с Гренландией и Крымом

Ситуации с возможной покупкой Гренландии руководством США и присоединением Крыма к РФ обладают целым рядом общих черт, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Комментируя ситуацию вокруг "покупки" датского острова, она напомнила, что королевская семья Дании решила, что дальнейшую судьбу территории решит её население.

В эфире передачи "60 минут" Захарова отметила, что в случае с Крымом и Гренландией речь идёт о праве нации на самоопределение, при этом оба явления Запад оценивает неоднозначно.

Официальный представитель МИД напомнила, что Крым был присоединён в результате референдума, когда жители полуострова абсолютным большинством проголосовали "за".

— Я не могу понять, почему же в 2014 году эта концепция показалась западным странам неправильной? — задалась вопросом Захарова.

Напомним, президент США Дональд Трамп изъявил желание купить Гренландию в рамках расширения военного присутствия США в Арктике. В Дании "шутку" о покупке острова Штатами не оценили. После этого Трамп отложил встречу с премьером королевства из-за отказа обсудить продажу острова.

Ранее стало известно, какую сумму глава Белого дома планировал предложить Дании за Гренландию.