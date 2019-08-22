В Google рассказали о нововведениях в Android

Компания Google представила пресс-релиз, в котором объявила о грядущих обновлениях новой версии операционной системы Android.

В частности Google решил отказаться от использования внутренних кодовых имён для каждой версии платформы, которые ранее давались в честь названий различных десертов и сладостей. Так первая стабильная версия, Android 1.5, называлась Cupcake ("Кекс"), следующая — Donut ("Почник"), затем был Eclair ("Эклер"). Кроме того, среди названий были "Имбирный пряник", "Киткат", "Маршмэллоу", "Нуга" и многие другие.

— Эта традиция была забавной частью ежегодного релиза. Однако на протяжении многих лет мы слышали отзывы, что имена не всегда были понятны в мировом сообществе. Для глобальной операционной системы важно, чтобы эти имена были понятными для всех в мире, — отметил вице-президент по управлению продуктами Android Самир Самат.

В связи с этим в следующем выпуске Android будет использоваться номер версии. Таким образом пользователей по всему миру ожидает Android 10. Данные изменения, считают в Google, помогут стать проще и понятнее в рамках глобального сообщества.

Кроме того, в этом году Google обновил логотип и бренд операционной системы. Им придали более современный и доступный вид: немного изменили шрифт, подправили изображение робота и заменили зелёный цвет на чёрный. Данное решение было принято в связи с тем, что зелёный цвет трудно читать людям с нарушениями зрения.