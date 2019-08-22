Медведев назвал самый полезный навык для человека XXI века

Глава правительства отметил, что WorldSkills не просто конкурс, а, по сути, чемпионат будущего.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что привычка учиться является самым полезным навыком для современного человека. Об этом он сказал на церемонии открытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.

— Здесь (в движении WorldSkills. — Прим. Лайфа.) можно получить самый полезный навык для человека XXI века — привычку учиться, чтобы найти профессию по душе и стать в ней настоящим мастером, — приводит ТАСС слова Медведева.

Премьер подчеркнул, что WorldSkills не просто конкурс, а, по сути, чемпионат будущего, в котором есть место для творчества, открытий и новых побед.

Ранее Медведев назвал главную цель проведения чемпионата WorldSkills.