Аналитики Moody's снизили прогноз роста ВВП РФ в 2019 году до 1,2%

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's ухудшили прогноз ВВП РФ на текущий год с 1,6% до 1,2%. Соответствующие данные опубликованы в отчете Global Macro Outlook 2019-2020, сообщает ТАСС.

Также в агентстве отметили, что в 2020 году рост отечественного ВВП составит 1,5%, инфляция — 4,6% в 2019 году и 4% в 2020 году.

Кроме того эксперты отметили, что главным фактором риска при прогнозировании считают ухудшение торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.

По данным аналитиков, центральные банки могут не справиться с ещё одним политическим шоком. Нестабильная ситуация на финансовых рынках также может оказать негативный эффект на экономический рост.

В отчёте отметили, что в ближайшие три-пять лет торговая война между странами может сохраниться, и крупнейшие центральные банки перейдут к стимулирующей денежно-кредитной политике.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести пошлины на товары из Китая. С 1 сентября тарифы на некоторые вещи вступят в силу, а введение дополнительных пошлин отложат до 15 декабря.