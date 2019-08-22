В возрасте 65 лет в Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов. Об этом говорится в сообщении на сайте Московского академического театра имени Маяковского, в котором артист проработал 40 лет.

— С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушёл из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Виктор Власов служил в театре Маяковского с 1974 по 2014 год, — говорится в сообщении театра.

Также по словам представителей театра, прощание с артистом пройдёт 24 августа. В 11:00 состоится отпевание в храме Вознесения Господня (Малое Вознесение), в 12:00 — гражданская панихида в театре Маяковского, затем в 14:00 — кремация на Хованском кладбище.

Отметим, Виктор Власов с 1974 года выступал в Московском театре имени Владимира Маяковского. Он играл в постановках "Ревизор", "Иван-Царевич", "Беседы с Сократом", "Аристократы", "Женитьба", "На чемоданах" и многих других. Также снимался в кино и телесериалах — "Жизнь Клима Самгина", "Следствие ведут знатоки", "Исаев" и другие.