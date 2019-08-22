Джонсон закинул ногу на стол во время переговоров с президентом Франции — видео

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Премьер-министр Великобритании во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце закинул ногу на стол. Неоднозначный жест премьера не укрылся от внимания журналистов, и видео активно обсуждается в Сети.

Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, если премьер захочет откинуться, что Джонсон в шутку и делает, — предположил сотрудник Sky News в Твиттере.

В издании Busines Insider предположили, что жест был несерьёзным, но пользователи Сети всё же раскритиковали Джонсона за "недипломатичное" поведение.

Сам премьер никак свой поступок не прокомментировал, но написал в "Твиттере", что настроен на укрепление дружеских и партнёрских отношений между странами так же, как и на выход Великобритании из ЕС на взаимовыгодных условиях.

Ранее Джонсон пообещал, что Брексит состоится 31 октября.

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