Джонсон закинул ногу на стол во время переговоров с президентом Франции — видео

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4 — Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019

Премьер-министр Великобритании во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце закинул ногу на стол. Неоднозначный жест премьера не укрылся от внимания журналистов, и видео активно обсуждается в Сети.

— Выглядит, словно Макрон предположил, что столик можно использовать в качестве подставки для ног, если премьер захочет откинуться, что Джонсон в шутку и делает, — предположил сотрудник Sky News в Твиттере.

В издании Busines Insider предположили, что жест был несерьёзным, но пользователи Сети всё же раскритиковали Джонсона за "недипломатичное" поведение.

Сам премьер никак свой поступок не прокомментировал, но написал в "Твиттере", что настроен на укрепление дружеских и партнёрских отношений между странами так же, как и на выход Великобритании из ЕС на взаимовыгодных условиях.

Ранее Джонсон пообещал, что Брексит состоится 31 октября.