Во Франции 66-летнего хирурга подозревают в изнасиловании более 200 детей

По мнению следователей, преступные действия были совершены, пока дети находились под наркозом.

Бывшего хирурга Жоэля Ле Скуарнека, работавшего на юго-западе Франции, подозревают в совершении насильственных действий в отношении более 200 детей. Об этом сообщает местный телеканал RTBF.

Жертвами 66-летнего врача по разным данным могли быть как 200, так и 250 мальчиков и девочек. Как отметили следователи, есть основания полагать, что преступные действия были совершены, пока дети находились под наркозом.

По предварительным данным, дело было заведено после того, как одна из пациенток хирурга пожаловалась на него родителям.

В ходе обыска в доме Скуарнека обнаружили дневники, в которых злоумышленник подробно описывал свои преступления, однако его адвокат утверждает, что описанное — лишь его фантазии.