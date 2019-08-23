Зампостпреда РФ в ООН предостерёг США от неконтролируемой гонки вооружений

Как заявил российский дипломат, США и "подхрюкивающие им страны" вопреки фактам и здравому смыслу сваливают всё с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах.

Геополитические амбиции США могут спровоцировать начало неконтролируемой гонки вооружений, заявил исполняющий обязанности постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, США и "подхрюкивающие им страны" постепенно "возвращают из исторического небытия ситуацию, когда на европейские города с разных сторон были направлены ракеты".

Он отметил, что Россию, не настроенную первой прибегать к таким действиям, данная ситуация беспокоит, в отличие от США.

Полянский подчеркнул, что действия Вашингтона также ставят под вопрос продление истекающего в 2021 году Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3, ДСНВ), поскольку ключевые представители США заявляли, что не заинтересованы в его продлении.

Как уточняет РИА "Новости", в ходе заседания Совбеза ООН дипломат призвал собравшихся обратить внимание на опасную ситуацию и добавил, что Россия "по-прежнему готова к любому серьёзному диалогу, направленному на обеспечение стратегической безопасности".

По его словам, если бы прекращение действия ДРСМД зависело от Москвы, то "мир бы никогда не оказался у той опасной черты, у которой он находится сейчас".

Ранее представитель России при ООН обратил внимание на тот факт, что США уже давно "последовательно и целенаправленно нарушали ДРСМД".

Напомним, Вашингтон обвинял Россию в нарушении соглашения, однако в Москве неоднократно отвергали эти обвинения. США в феврале сообщили о выходе из ДРСМД. В следующем месяце в Пентагоне заявили о начале производства ракет, запрещённых ДРСМД.

В ответ на действия США президент России Владимир Путин 3 июля подписал закон о приостановке ДРСМД со стороны РФ.