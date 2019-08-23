Трамп намерен обсудить с Меркель зависимость Германии от российского газа

По мнению американского президента, поставки российских углеводородов в ФРГ якобы угрожают её энергетической безопасности.

В ходе проведения саммита G7 президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель по вопросу "зависимости Германии от российского газа". Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

— Торговля будет очень важной темой, также они обсудят энергетическую безопасность и зависимость Германии от российских источников газа, — приводят слова американского чиновника РИА "Новости".

Ранее Лайф писал, что Комитет Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока — 2". При этом, по словам официального представителя МИД, данная инициатива Комитета Сената США по международным делам является новым витком русофобской кампании и демонстрирует невозможность помешать этому процессу.