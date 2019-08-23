Китай призвал США и РФ продолжить сокращение запасов ядерного оружия

Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь на заседании организации призвал Вашингтон и Москву продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и продолжить сокращать ядерные запасы, находящиеся на вооружении стран. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы призываем Россию и Соединённые Штаты продолжать диалог по стратегической безопасности и двусторонним вопросам разоружения, взять на себя обязательства продлить СНВ-3 и продолжать существенные сокращения своих ядерных арсеналов, — заявил дипломат.

Однако, по словам постпреда, Китай сейчас не готов к трёхсторонним переговорам по контролю над вооружением, инициативу которых выдвинул президент США Дональд Трамп в начале августа.

Ранее в Пентагоне предложили включить в СНВ-3 всё ядерное оружие, которое якобы стремится заполучить Россия.