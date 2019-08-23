Французским туристам грозит шесть лет тюрьмы за кражу песка с пляжа Сардинии

Злоумышленники утверждают, что о действии запрета на вывоз песка не знали и планировали вывезти его в качестве сувенира.

Туристов, попытавшихся похитить около 40 килограмм песка с пляжа Сардинии, могут лишить свободы на срок до шести лет. Об инциденте сообщает Би-би-си.

Как уточняется, полиция задержала нарушителей из Франции при попытке перевоза 14 пластиковых бутылок с песком в своей машине. Мужчина и женщина утверждают, что о действии запрета на вывоз песка не знали и планировали вывезти его в качестве сувенира.

— Пляжи — одна из главных достопримечательностей Сардинии. Однако им грозит эрозия почвы, причём не только из-за климатических изменений, но и из-за воровства песка туристами, — прокомментировал инцидент специалист по защите окружающей среды Пьерлуиджи Кокко.

Известно, что кража песка с пляжей итальянского острова в соответствии с законом карается штрафом, также нарушителей могут лишить свободы на срок до шести лет.

Ранее Лайф писал, что за подобное преступление власти Италии оштрафовали туриста более чем на тысячу евро. Также стало известно, что аналогичный запрет ввели и на территории Малайзии.