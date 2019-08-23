Госсекретарь США напомнил премьеру Канады об увеличении взносов в НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео напомнил премьер-министру Канады Джастину Трюдо о финансовых обязательствах его страны в рамках обороны Североатлантического альянса. Соответствующее заявление в "Твиттере" сделала представитель госдепа США Морган Ортагус.
— Госсекретарь Помпео подчеркнул непоколебимую приверженность США (интересам. — Прим. Лайфа) НАТО и важность того, чтобы союзники соблюдали имеющиеся финансовые обязательства по инвестициям, —отметила Ортагус.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Евросоюз "наживается" на торговле со Штатами, и призвал участников альянса повысить расходы на оборону до 2% ВВП.
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