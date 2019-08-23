Минобороны РФ опубликовало документы по освобождению Молдавии от фашистов

Среди наиболее интересных материалов историки отметили ультиматум генерала советской армии Фёдора Толбухина гитлеровским войскам.

В преддверии 75-й годовщины освобождения Кишинёва от немецко-румынской оккупации в годы Великой Отечественной войны на сайте Министерства обороны РФ запустили специальный раздел с архивными и рассекреченными документами тех лет.

— Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Фёдора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР, — сообщает пресс-служба Минобороны.

Как уточняется, в тексте данного документа содержится призыв Толбухина прекратить сопротивление, а также его гарантия безопасности и обещание помочь раненым.

Также в разделе размещены материалы из газет и боевых донесений, свидетельствующие об испытаниях, которым подверглись жители Молдавии и военнослужащие.

— Представленные в разделе материалы фронтовых газет и боевых донесений служат живыми иллюстрациями всех ужасов, которым подверглись мирное население городов Молдавии и военнослужащие в лагерях для военнопленных. Захватчики всячески подавляли молдавскую национальную культуру. Население Кишенёва, достигавшее при советской власти 300 тысяч человек, при румынской оккупации сократилось в десять раз, — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, освобождение Кишинёва от немецко-румынской оккупации отмечается 24 августа.