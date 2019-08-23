Макрон назвал международным кризисом лесные пожары в Амазонии

Пожарами на территории Бразилии уничтожено уже 1,9 миллиона гектаров экваториальных лесов.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что лесные пожары в Амазонии, уничтожившие 1,9 миллиона гектар растительности, являются международным кризисом. Он также призвал обсудить эту тему на грядущем саммите G7.

— Наш дом горит. В буквальном смысле. Амазония — это легкие нашей планеты, которые производят 20% нашего кислорода, горит. Это международный кризис. Участники G7, встретимся через два дня, чтобы обсудить эту чрезвычайную ситуацию, — написал Макрон в Twitter.

За период с января по июль 2019 года а Амазонии пожаром было уничтожено 1,86 миллиона га экваториального леса. Это примерно 0,44% всех экосистем данной области. Об этом 21 августа сообщил Бразильский национальной институт космических исследований (Inpe).

Общее количество очагов возгорания выросло на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В связи с этим в обществе резко возросла критика в адрес правительства, которое, в свою очередь, утверждает, что часть пожаров вызвана природными условиями, а часть спровоцирована преднамеренными поджогами.

22 августа президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у страны нет средств для борьбы со стихией.