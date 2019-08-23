В Чечне откроется самая большая мечеть в Европе

В чеченском городе Шали 23 августа состоится открытие самой большой мечети в Европе, готовой принять до 20 тысяч прихожан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.
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Мечеть им Рамзана Кадырова "Гордость мусульман" в городе Шали. Самая большая мечеть Европы в здесь одновременно смогут молиться около 100 тыс. верующих учитывая использование прилегающих к мечети парковой зоны и площадок. Это уникальное по своим техническим характеристикам и поражающее воображение своим великолепием сооружение. Официальное открытие мечети планируется 23 августа 2019 г. АлхьамдуЛиллахӏ ☝️ Аллахӏу Акбар ☝️
Открытие мечети, не имеющей аналогов в мире, приурочено к 68-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова.
В торжественном мероприятии примет участие более 200 гостей из 43 стран, среди которых — министры, богословы, советники президентов и другие важные личности.
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Вся Чеченская Республика и весь Исламский Мир замер в ожидании грандиозного исторического события-открытия самой большой мечети в Европе имени защитника Пророка, хранителя Священных реликвий Лучшего из людей, служителя Священного Корана, Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова! #Кадыров #Чечня #Шали #мечеть_гордость_мусульман #открытие
По предварительным данным, местные жители выразили пожелание, чтобы мечеть носила имя действующего главы Чечни Рамзана Кадырова и называлась "Гордость мусульман". Новая святыня расположена вблизи комплекса "Шали-Сити". Мечеть украшают минареты высотой 63 метра, а высота купола составляет 43 метра. Также рядом с новой достопримечательностью должно появиться 12 фонтанов.
Напомним, первый президент Чечни Ахмат Кадыров был назначен главой республики в июне 2000 года указом президента РФ Владимира Путина. Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном, где проходили празднования, приуроченные ко Дню Победы.
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