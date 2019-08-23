Медведчук рассказал, кто мешает Зеленскому начать переговоры о поставках газа

По мнению политика, чем быстрее сменится руководство "Нафтогаза", тем больше шансов договориться с Россией о новых условиях получит Украина.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и исполнительный директор Юрий Витренко должны уйти со своих постов в компании, чтобы президент Украины Владимир Зеленский смог начать вести переговоры по поставкам газа. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Серьёзная проблема президента Зеленского и его команды — представители прежней власти Коболев и Витренко, которые ставят палки в колёса, исключая возможность договориться о поставках газа. Чем быстрее от них избавятся, тем больше шансов договориться на новых условиях, — сообщила в четверг пресс-служба Медведчука в своём официальном аккаунте в "Фейсбуке".

По словам Медведчука, политика его партии направлена на урегулирование отношений и сближение с Россией. Ранее по результатам переговоров лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером последний заявил о готовности предоставить скидку в 25% на поставки российского газа на Украину.