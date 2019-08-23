Украина обжаловала решение о взыскании с неё $144 миллионов по делу "Татнефти"

В Верховный суд России поступила кассационная жалоба от Минюста Украины на решение о взыскании долга по делу "Татнефти". На момент подачи иска сумма долга составляла $112 миллионов и равнялась $144 миллионам с добавлением процентов после потери активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные арбитражных судов.

Отметим, в феврале 2019 года Арбитражный суд Ставрополья постановил взыскать с Украины $144 миллиона по делу "Татнефти".

Ранее, в 2014 году, Международный коммерческий арбитраж постановил, что Украина должна выплатить $112 миллионов плюс проценты за нарушение русско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Кассационные жалобы Украины по этому решению неоднократно отклонялись.

"Татнефть" подала иск в Арбитражный суд Москвы о признании и приведении в исполнение решения Международного суда в апреле 2017 года. Заявление московский арбитраж перенаправил в Ставрополье.