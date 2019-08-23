В Госдуме пройдёт первое заседание по иностранному вмешательству в дела России

Первое установочное заседание комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела России состоится 23 августа, сообщает РИА "Новости".
Ожидается, что в ходе первого мероприятия члены комиссии во главе с председателем Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым определят план дальнейшей работы.
Также депутаты должны будут определить имена представителей дипмиссий, которым предстоит принять участие в следующих заседаниях комиссии.
Напомним, о создании комиссии 19 августа сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, данная мера призвана обеспечить суверенитет страны.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram