Google отключила 210 YouTube-каналов за попытку влияния на ситуацию в Гонконге

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Фото © ТАСС / ЕРА / Jerome Favre 

Ранее "Твиттер" заблокировал аккаунты, с помощью которых власти материкового Китая якобы "пытались сеять рознь".

В видеохостинге YouTube компания Google заблокировала более 200 каналов, которые заподозрили в попытке повлиять на ситуацию с протестами в Гонконге. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мы отключили 210 каналов в YouTube, когда обнаружили, что они в скоординированной манере загружали видео, относящиеся к протестам в Гонконге, говорится в заявлении компании.

Также отмечается, что отключённые каналы использовали VPN-сервисы для удалённого доступа и другие механизмы, которые, как правило, служат инструментом в подобных информационных операциях.

Напомним, что акции протеста в Гонконге начались в июне в связи с рассмотрением поправок к закону об экстрадиции. Эти изменения повлекут за собой фактическую отмену юридической независимости Гонконга от материковой части Китая. 18 августа в марше протеста приняли участие 1,7 миллиона человек.

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